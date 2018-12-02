Двойное убийство и суицид: в Киеве погибли три человека

2 декабря 2018, 13:55

Правоохранители считают, что в столице двух женщин убил парень-псих.

В Киеве парень-псих убил мать и еще одну женщину, считают копы
В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, полагают правоохранители / Скриншот видео с youtube.com

В Голосеевском районе Киева, по версии полицейских, парень, который имел проблемы с психическим здоровьем, в квартире многоэтажного дома зарезал свою мать и еще одну женщину, а потом выбросился из окна.

Двое убийство было совершено на ул. Васильковской, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"Правоохранители прибыли на вызов о выпадении человека из окна многоэтажки… Опросив жителей дома, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний мужчина, который проживал вместе с матерью в одной из квартир…", — отметили в ведомстве.

Соседи также сообщили номер телефона женщины. Копы подошли к двери квартиры и неоднократно звонили матери погибшего, звук телефона было слышно, но никто не брал трубку и не открывал дверь. Позже специалисты открыли дверь и в квартире на кухне нашли тела женщин с многочисленными резаными ранами.

Одна из жертв — 53-летняя мать погибшего, личной другой женщины устанавливается. В квартире правоохранители нашли два ножа и топор со следами крови. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

  • В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, считают правоохранители kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, считают правоохранители kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, считают правоохранители kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, считают правоохранители kyiv.npu.gov.ua
  • В Киеве псих убил мать и еще одну женщину, считают правоохранители Скриншот видео с youtube.com

Напомним, поздно вечером 30 ноября в Деснянском районе Киева убили 39-летнего иностранца. Мужчину застрелили из огнестрельного оружия, на месте происшествия полицейские нашли пулю. 

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Киев убийство самоубийство зарезал псих
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