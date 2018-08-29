В Киеве из окна выбросилась 15-летняя девочка

В Днепровском районе Киева во вторник, 28 августа, на улице Алма-Атинской произошел трагический суицид - по неизвестной причине выбросилась из окна тринадцатого этажа 15-летняя девочка. При падении смерть наступила мгновенно по причине множественных травм, несовместимых с жизнью.

Местные жители утверждают, что погибшая долгое время страдала от неразделенной любви, сообщает dtp.kiev.ua..

"Жуткое ЧП в Киеве на Алма-Атинской: 15-летняя девочка выбросилась с 15 этажа, упала на крышу подъезда. Смерть наступила мгновенно. Без вариантов. На месте скорая. Едет полиция и сог. Местные жители говорят о неразделенной любви..." - говорится в сообщении.

В то же время Информатор сообщает, что душевные страдания тут ни при чем - девочка выпала из окна, пытаясь сделать селфи и таким образом, ее смерть не является самоубийством. Трагедия случилась около 14:00.

Напомним, в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.