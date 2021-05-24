В Одессе нашли застреленным офицера Госпогранслужбы: первые подробности трагедии

Самоубийство произошло сегодня утром в расположении Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы.
В Одессе, в понедельник, 24 мая, в расположении отдельной авиационной эскадрильи нашли мертвым офицера Государственной пограничной службы.
Как сообщает Думская, майор 1980 года рождения выстрелил в себя из табельного оружия прямо в служебном кабинете.
По предварительным данным полиции, пограничник решился на самоубийство из-за проблем в семье. Однако, предсмертную записку не обнаружили.
Источники сообщили, что погибший не относился к летному составу, а отвечал за тыловое обеспечение.
В Государственной пограничной службе подтвердили, что действительно сегодня утром был найден мертвым офицер.
Предварительная версия причины смерти — суицид.
Читайте такжеВ Черниговской области в учебном центре застрелился контрактник
Как ранее сообщал Главред:
- В поселке Новоивницкое (находится под Житомиром) в квартире были найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников.
- Мужчин нашли мертвыми в арендованной квартире, в которой они жили. По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.
Автор: Мария Тупик