В Одессе нашли застреленным офицера Госпогранслужбы: первые подробности трагедии

Пограничник застрелился в кабинете / pixabay

В Одессе, в понедельник, 24 мая, в расположении отдельной авиационной эскадрильи нашли мертвым офицера Государственной пограничной службы.

Как сообщает Думская, майор 1980 года рождения выстрелил в себя из табельного оружия прямо в служебном кабинете.

По предварительным данным полиции, пограничник решился на самоубийство из-за проблем в семье. Однако, предсмертную записку не обнаружили.

Источники сообщили, что погибший не относился к летному составу, а отвечал за тыловое обеспечение.

В Государственной пограничной службе подтвердили, что действительно сегодня утром был найден мертвым офицер.

Предварительная версия причины смерти — суицид.

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