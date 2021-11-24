В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

Грызун бегал прямо возле выпечки / Telegram

В Одессе в одном из супермаркетов возле выпечки на прилавке заметили мышь.

Грызун бегал прямо возле выпечки.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Компас Одессы".

Так, инцидент произошел в магазине "Таврия", который расположен на улице Тополева, 10а.

Соответствующие фото появились в Сети примерно 24 ноября.

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На фотографиях видно, как животное что-то ест. Однако, отметим, что лотки, среди которых она сидела целые.

Поэтому неизвестно, добралась ли мышь до выпечки.

Как ранее сообщали, в Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев. Выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

А в Киеве в супермаркете популярной сети магазинов заметили мышь, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и решила полакомиться продукцией.