В Офисе Зеленского отреагировали на санкции США против Украины

У Зеленского ответили на санкции США / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на санкции, введенные США против члена пропрезидентской партии и представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно", - отметил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.

Список граждан Украины, попавших под санкции США:

Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Отметим, что под санкции США попали причастные к публикации "пленок Байдена".

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