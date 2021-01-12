В Офисе Зеленского отреагировали на санкции США против Украины

Советник главы ОП рассказал, почему Зеленский не будет реагировать на санкции США против граждан и организаций Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на санкции, введенные США против члена пропрезидентской партии и представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.
"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции Слуга народа. Именно так правильно", - отметил антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, передает Радио Свобода.
Список граждан Украины, попавших под санкции США:
- Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук;
- Константин Кулик;
- Александр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрей Телиженко;
- Петр Журавель.
Отметим, что под санкции США попали причастные к публикации "пленок Байдена".
Скандал с прослушкой Байдена и Порошенко:
- Весной 2020 года нардеп Андрей Деркач начал выступать с пресс-конференциями, на которых делал достоянием общественности аудиозаписи с якобы разговорами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.
- Из них, в частности следовало, что Порошенко просил Байдена жестко давить на тогдашнего премьера Арсения Яценюка и хвастался тем, что повысил коммунальные тарифы для украинцев выше, чем требовал МВФ.
- Байден в ответ якобы требовал у Порошенко отставки тогдашнего генпрокурора Шокина и шантажировал Украину американской денежной помощью.
- 10 ноября стало известно, что в Украине закрыли уголовное производство против избранного президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Производство прекратили расследовать из-за отсутствия объекта преступления.
Автор: Мария Тупик