В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздники

Митрополит Епифаний / скриншот

Православная церковь Украины обсуждает отмену или ослабление поста на два дня, пока украинцы празднуют Новый год.

Как заявил в интервью Радио Свобода предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, в некотором роде это является нарушением поста.

"И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам", – сказал предстоятель ПЦУ.

"И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.

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Напомним, ранее Епифаний заявил о том, что украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Он подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

К тому же глава ПЦУ убежден, что храмы 25 будут пусты, а 7 будут полными.

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