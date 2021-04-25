В Погранслужбе предупредили об угрозе высадки десанта РФ в Мариуполе

Россияне могут подойти к Мариуполю на расстояние вытянутой руки, говорят в ГПСУ.
Переброска боевых кораблей РФ Каспийской флотилии в Черное море создает дополнительную напряженность в регионе.
Ничто не мешает быстро перебросить их из Черного моря в Азовское, говорится в материале ТСН.
В сюжете напоминается, что Азовское море является внутренним и для России, и для Украины.
"Это означает, что любой российский корабль может подойти вплотную к украинским берегам, хотя и в мариупольских пляжей. И это не будет считаться нарушением госграницы", - пояснили журналисты.
Десантные корабли - не исключение. Россияне могут подойти к Мариуполю даже на расстояние вытянутой руки.
"Они имеют право. Эти корабли рассчитаны на проведение десантных операций именно в нашем регионе", - сказал первый заместитель командира Мариупольского отряда морской охраны Виктор Правда.
Россияне отрабатывают десантные операции. Здесь возможна точка их высадки. Они завели под украинские берега Каспийскую флотилию именно с десантными кораблями. Украинская не советуют ехать на море на отдых. Однако, украинские бойцы готовятся встретить российский десант и обещают обеспечить спокойствие нашего побережья, добавили журналисты ТСН.
Читайте такжеРФ пошла на хитрость с "отводом" войск от границы с Украиной
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.