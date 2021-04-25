В Погранслужбе предупредили об угрозе высадки десанта РФ в Мариуполе

РФ может атаковать Украину с Азовского направления / УНИАН

Переброска боевых кораблей РФ Каспийской флотилии в Черное море создает дополнительную напряженность в регионе.

Ничто не мешает быстро перебросить их из Черного моря в Азовское, говорится в материале ТСН.

В сюжете напоминается, что Азовское море является внутренним и для России, и для Украины.

"Это означает, что любой российский корабль может подойти вплотную к украинским берегам, хотя и в мариупольских пляжей. И это не будет считаться нарушением госграницы", - пояснили журналисты.

Десантные корабли - не исключение. Россияне могут подойти к Мариуполю даже на расстояние вытянутой руки.

"Они имеют право. Эти корабли рассчитаны на проведение десантных операций именно в нашем регионе", - сказал первый заместитель командира Мариупольского отряда морской охраны Виктор Правда.

Россияне отрабатывают десантные операции. Здесь возможна точка их высадки. Они завели под украинские берега Каспийскую флотилию именно с десантными кораблями. Украинская не советуют ехать на море на отдых. Однако, украинские бойцы готовятся встретить российский десант и обещают обеспечить спокойствие нашего побережья, добавили журналисты ТСН.

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