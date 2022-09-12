УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит Россия

12 сентября 2022, 22:26

У ВСУ есть большие источники информации о вражеских потерях на войне, так что данным о почти 53 тысячах убитых россиян точно можно доверять

разбитый танк РФ, потери РФ в Украине
В ГУР рассказали, как Украина считает убитых оккупантов / Фото УНИАН ​

У ВСУ есть большие источники информации о вражеских потерях на войне, так что данным о почти 53 тысячах убитых россиян точно можно доверять, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире FREEДОМ.

"Мы находимся на своей территории и используем различные показатели и источники, и перехваты, и аэроразведку и др. Наши союзники часто используют только физический факт: есть могила - посчитали, нет могилы - не посчитаем. Но мы прекрасно понимаем, что очень часто и считать некого, а многих просто не считают и не собираются. Например, убитых "вагнеровцев" российская пропаганда и генштаб в принципе не считает и не называет цифры потерь. То же самое касается и "лнр/днр", в которых потери огромные, но называют их гораздо меньше. У нас больше источников и понятно, что наши союзники более осторожны в своих оценках. А нашим цифрам верить можно. И 53 тысяч - это 53 тысяч", - говорит Юсов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Видео дня

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Что касается раненых со стороны оккупационных войск - это вопрос сложнее.

"Мы должны понимать, что все расчеты приблизительные, отклонение или небольшая ошибка вполне возможна. Но в целом, принято считать 1 к 3: на каждого убитого рашиста приходится трое раненных. Если мы контролируем территорию и там остался раненый русский солдат и на протяжении часа его не эвакуировали / не забрали, то из 300-го он превращается в 200-го. Поспешное отступление россиян на Харьковском направлении увеличивает так же и эти показатели", - объясняет представитель ГУР.

А с дезертирами еще сложнее. По словам Юсова, можно говорить только о конкретных примерах, когда целые части отказываются воевать.

"В частности, из последнего на Харьковском и Николаевском направлении целые подразделения отказываются идти в бой. А среди мобилизированных из ОРДЛО очень большое количество людей, которые так же отказываются или при любом удобном случае пытаются отступать и бежать - для них нет никакой мотивации, они плохо обучены, плохо организованы и идейно абсолютно не заинтересованы в этой кампании. Российская армия действительно их использует как пушечное мясо. Таких вот отдельных случаев становится все больше и больше", - сообщили в ГУР.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Читайте также:

война в Украине ВСУ ГУР военная агрессия РФ внешняя разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

Реклама
21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

19:10

"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - ЗеленскийВидео

Реклама
18:51

Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

18:50

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

18:44

Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

18:27

Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против РоссииВидео

18:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

18:16

Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

18:00

В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт ПоляковойВидео

17:47

Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы IIВидео

17:46

Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в УкраинеВидео

17:33

Бритни Спирс снова в неглиже: на этот раз спиной к камере

17:13

"Мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну": Германия отказалась поставлять Украине танкиВидео

17:08

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

16:57

Наталья Могилевская похвасталась пышными формами в тонкой ночной сорочкеВидео

16:49

"И это они еще не отступали": Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"Видео

16:39

В Течия прибегли к манипуляциям после выхода расследования Forbes о правдивости озвученной ими цифры помощи ЗСУ в 60 млн. долл.

16:31

От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"Видео

16:29

Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗСВидео

16:27

Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини

16:10

"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

16:01

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

Реклама
15:56

Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил пленных возле КупянскаВидео

15:40

Путину доложили о "плохих" событиях на фронте: Кремль впервые отреагировал на контрнаступление ВСУВидео

15:37

Золотые продукты: что в Украине будет дорожать еще больше к концу годаВидео

15:34

Дмитрий Гордон показал икону, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты

15:16

ВСУ уже отбили на юге 500 км²: освобождены 5 населенных пунктов ХерсонщиныВидео

15:05

Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

14:59

Распад России уже пошел: Пионтковский объяснил буйные заявления Кадырова

14:58

РФ накрыла Харьков мощным огнем: есть жертвы, город без электричества и водыВидео

14:52

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

14:47

Разгромили 122 танка и убили 1800 оккупантов: ВСУ порадовали успехами контрнаступления на югеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять