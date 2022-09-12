В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит Россия

В ГУР рассказали, как Украина считает убитых оккупантов / Фото УНИАН ​

У ВСУ есть большие источники информации о вражеских потерях на войне, так что данным о почти 53 тысячах убитых россиян точно можно доверять, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире FREEДОМ.

"Мы находимся на своей территории и используем различные показатели и источники, и перехваты, и аэроразведку и др. Наши союзники часто используют только физический факт: есть могила - посчитали, нет могилы - не посчитаем. Но мы прекрасно понимаем, что очень часто и считать некого, а многих просто не считают и не собираются. Например, убитых "вагнеровцев" российская пропаганда и генштаб в принципе не считает и не называет цифры потерь. То же самое касается и "лнр/днр", в которых потери огромные, но называют их гораздо меньше. У нас больше источников и понятно, что наши союзники более осторожны в своих оценках. А нашим цифрам верить можно. И 53 тысяч - это 53 тысяч", - говорит Юсов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

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В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Что касается раненых со стороны оккупационных войск - это вопрос сложнее.

"Мы должны понимать, что все расчеты приблизительные, отклонение или небольшая ошибка вполне возможна. Но в целом, принято считать 1 к 3: на каждого убитого рашиста приходится трое раненных. Если мы контролируем территорию и там остался раненый русский солдат и на протяжении часа его не эвакуировали / не забрали, то из 300-го он превращается в 200-го. Поспешное отступление россиян на Харьковском направлении увеличивает так же и эти показатели", - объясняет представитель ГУР.

А с дезертирами еще сложнее. По словам Юсова, можно говорить только о конкретных примерах, когда целые части отказываются воевать.

"В частности, из последнего на Харьковском и Николаевском направлении целые подразделения отказываются идти в бой. А среди мобилизированных из ОРДЛО очень большое количество людей, которые так же отказываются или при любом удобном случае пытаются отступать и бежать - для них нет никакой мотивации, они плохо обучены, плохо организованы и идейно абсолютно не заинтересованы в этой кампании. Российская армия действительно их использует как пушечное мясо. Таких вот отдельных случаев становится все больше и больше", - сообщили в ГУР.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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