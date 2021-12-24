В РФ назвали условие начала переговоров о дальнейшем транзите газа через Украину

В РФ оценили перспективы переговоров по транзиту газа / Reuters

В России прокомментировали вопрос начала переговоров по поводу продления транзита газа через Украину.

По словам директора второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексея Полищука, об этом можно будет говорить, когда будет известно, "кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях", сообщает РИА Новости.

Российский чиновник отметил, что "переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична".

Представитель МИД РФ добавил, что вопрос транзита газа через Украину носит исключительно коммерческий характер и что Киев якобы преследует "политические цели", когда задает вопрос о продлении договора до его срока его окончания.

Транзит газа через Украину

Соглашение Газпрома и Нафтогаза на прокачку газа в Европу заканчивается в 2024 году. В свою очередь ФРГ в обмен на запуск СП-2, должна помочь Киеву сохранить транзит газа сроком на 10 лет.

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Газпром отказывался увеличивать объемы прокачки газа через Украину.

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