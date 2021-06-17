В Сети показали красочное видео "уничтожения" российского танка украинским беспилотником

Беспилотник ACE ONE / Defense Express

В Украине презентовали концепт нового ударного стелс-беспилотника ACE ONE. Разработчики продемонстрировали видео, на котором смоделирована его работа в боевых условиях. Об этом сообщает специализированный портал Defense Express.

На опубликованных кадрах видно, как дрон поражает другой беспилотник, похожий на российский Орион, а затем уничтожает низкополигональную модель танка Т-90, который состоит на вооружении РФ и некоторых других стран. Предполагается, что ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей.

Также планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до одной тонны. Согласно заявлению разработчиков, дрон сможет работать в радиусе 1,5 тысячи километров и подниматься на высоту до 13,5 километра, развивая скорость до 0,95 Маха.

К слов, ранее политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян бояться ракетного комплекса "Сапсан", который разрабатывает Киев. По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное ударить по центральной части России за семь-десять минут.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики.

До того на Одесчине бойцы ВСУ провели новый этап испытаний ракетных комплексов Ольха М и Нептун, а также реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1.