В Слуге народа засекретили, сколько стоил опрос от Зеленского

Бланк опроса от Зеленского / УНИАН

Недавний опрос президента Владимира Зеленского, который проводился среди украинцев во время первого тура местных выборов в стране 25 октября 2020 года, был оплачен за счет взносов в поддержку партии Слуга народа

Об этом говорится в официальном ответе президентской политической силы на запрос Украинской правды. При этом, в Слуге народа сослались на закон "О доступе к публичной информации". Потому, дескать, они и не станут называть конкретную сумму, потраченную на проведение опроса.

В партии утверждают, что, поскольку были использованы частные денежные взносы, то информация о финансировании "Пяти вопросов от президента Зеленского" не является публичной. Но в Слуге народа пообещали отразить данные расходы в отчете за четвертый финансовый квартал нынешнего года.

Напомним, ранее Главред сообщал: