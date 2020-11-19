В Слуге народа засекретили, сколько стоил опрос от Зеленского

В президентской политсиле сослались на закон "О доступе к публичной информации".
Недавний опрос президента Владимира Зеленского, который проводился среди украинцев во время первого тура местных выборов в стране 25 октября 2020 года, был оплачен за счет взносов в поддержку партии Слуга народа
Об этом говорится в официальном ответе президентской политической силы на запрос Украинской правды. При этом, в Слуге народа сослались на закон "О доступе к публичной информации". Потому, дескать, они и не станут называть конкретную сумму, потраченную на проведение опроса.
В партии утверждают, что, поскольку были использованы частные денежные взносы, то информация о финансировании "Пяти вопросов от президента Зеленского" не является публичной. Но в Слуге народа пообещали отразить данные расходы в отчете за четвертый финансовый квартал нынешнего года.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Кандидат юридических наук Андрей Смолий опубликовал фото с кипами выброшенных на свалку анкет с "опроса Зеленского".
- В партии Слуга народа ответили, что анкеты были напечатаны с запасом и на фото могут быть "лишние анкеты".