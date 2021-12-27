В СНБО заявили о возможном нападении РФ с Азовского моря

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Азовское море с точки зрения возможного вторжения Российской Федерации - это тяжелое для Украины место.

Об этом The Washington Post сказал секретарь СНБО.

"Азов - "очень тяжелым местом для нас", - так он высказался по поводу информации Washington Post о том, что Россия может начать вторжение в Украину не с суши - восточной границы, а именно из Азовского моря.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования Нептун.

Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса в ближайшее время станет на боевое дежурство.

Реклама

Украина потеряла военно-морской флот

Он напомнил, что Украина потеряла 70% своего военно-морского флота в 2014 году, когда Россия захватила Севастополь, Черноморский порт на Крымском полуострове.

Читайте такжеРФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления Москвы

Напомним, ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

Читайте также: