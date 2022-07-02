В США предупредили: оккупанты готовят окружение Лисичанска, прорываются с южного фланга

Россияне закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях Лисичанского НПЗ, рассказали в ISW.
Основные боевые действия на востоке Украины разворачиваются вокруг Лисичанска Луганской области.
Оккупационные войска РФ продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города, рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).
Они подчеркнули, что РФ пока не удалось перекрыть трассу на Бахмут несмотря на то, что захватчики вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары вдоль дороги Бахмут-Лисичанск.
Подчеркивается, что россияне закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях Лисичанского НПЗ, продолжая осуществлять попытки его штурма.
В сообщении уточняется, что украинские военные отбили атаку оккупантов на Лисичанский желатиновый завод, о захвате которого преждевременно отчиталось Минобороны РФ.
В ISW добавили, что российские войска активизировали боевые действия в районе Лимана и обстреляли Северск, вероятно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск. Оккупанты атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, перекрывая украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.
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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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