В США предупредили: оккупанты готовят окружение Лисичанска, прорываются с южного фланга

ВСУ продолжают защищать Лисичанск / Фото УНИАН

Основные боевые действия на востоке Украины разворачиваются вокруг Лисичанска Луганской области.

Оккупационные войска РФ продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города, рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Они подчеркнули, что РФ пока не удалось перекрыть трассу на Бахмут несмотря на то, что захватчики вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары вдоль дороги Бахмут-Лисичанск.

Подчеркивается, что россияне закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях Лисичанского НПЗ, продолжая осуществлять попытки его штурма.

В сообщении уточняется, что украинские военные отбили атаку оккупантов на Лисичанский желатиновый завод, о захвате которого преждевременно отчиталось Минобороны РФ.

В ISW добавили, что российские войска активизировали боевые действия в районе Лимана и обстреляли Северск, вероятно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск. Оккупанты атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, перекрывая украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

/ understandingwar.org

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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