В ТКГ рассказали, что будет с должностью Фокина

Представитель Донбасса на Минских переговорах Денис Казанский рассказал, чем закончится для ТКГ скандал с Витольдом Фокиным.
Замену для бывшего заместителя руководителя украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не ищут ‒ поскольку должность, которую ранее занимал Витольд Фокин, упразднили.
Об этом в комментарии Громадському радио рассказал журналист, блогер и представитель Донбасса на переговорах Денис Казанский.
"Фактически у него (Фокина — Главред) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", — заявил он.
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Витольд Фокин скандал - что было ранее:
- Кроме того, Витольд Фокин заявлял, что Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Также Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.
- 29 сентября на заседании Комитета Рады по вопросам государственной власти Витольд Фокин заявил, что не видит войны Украины с Россией на Донбассе и сделал ряд других скандальных заявлений.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Киева в ТКГ по Донбассу.
Автор: Дмитрий Видоменко