В ТКГ рассказали, что будет с должностью Фокина

Витольд Фокин (в центре) / УНИАН

Замену для бывшего заместителя руководителя украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не ищут ‒ поскольку должность, которую ранее занимал Витольд Фокин, упразднили.

Об этом в комментарии Громадському радио рассказал журналист, блогер и представитель Донбасса на переговорах Денис Казанский.

"Фактически у него (Фокина — Главред) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", — заявил он.

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