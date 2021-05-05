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В Турции полиция "повязала" украинок за фотосъемку в голом виде

5 мая 2021, 12:50
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Едва-едва успел утихнуть скандал с голыми украинками на балконе в Дубае, как случился новый. В этот раз полиция задержала обнаженных девушек в Турции.

Голые украинки в Турции / скриншот из видео

В Турции в скандальной ситуации с эротическим уклоном оказались девушки из Украины. Тамошняя полиция задержала группу девушек за обнаженную фотосессию на яхте. Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News.

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавательного средства − плавала неподалеку от городка Гечек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). На ней было четверо девушек и двое мужчин.

Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в Paper News и нас задержала полиция", − рассказала одна из девушек.

Кроме того, украинка посоветовала всем девушкам, которые хотят сниматься обнаженными, не отмечать в соцсетях метки своей геолокации, а скрываться как можно тщательней.

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Задержание украинок в Дубае – о чем ранее сообщалось:

  • Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. За участие в съемках девушек задержали.
  • По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
  • В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
  • Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата. За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
  • 13 апреля украинские модели вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило. По ее словам, "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy".
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