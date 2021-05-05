В Турции полиция "повязала" украинок за фотосъемку в голом виде

Голые украинки в Турции / скриншот из видео

В Турции в скандальной ситуации с эротическим уклоном оказались девушки из Украины. Тамошняя полиция задержала группу девушек за обнаженную фотосессию на яхте. Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News.

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавательного средства − плавала неподалеку от городка Гечек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). На ней было четверо девушек и двое мужчин.

Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в Paper News и нас задержала полиция", − рассказала одна из девушек.

Кроме того, украинка посоветовала всем девушкам, которые хотят сниматься обнаженными, не отмечать в соцсетях метки своей геолокации, а скрываться как можно тщательней.

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