В Украине изобрели автомобиль для людей с инвалидностью

Автомобиль, который поможет людям / Фото: скриншот из видео

Министр инфраструктуры Владислав Криклий показал электромобиль для людей с ограниченными возможностями, который полностью создали украинские разработчики.

"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается", – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Кликлий добавил, что транспорт разработали на базе smart-авто. Водитель на инвалидном кресле может заехать внутрь автомобиля как в капсулу.

"Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", – добавил политик.

Напомним, в Дании в возрасте 78 лет скончался дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен, который изобрел желтую фигурку человека для Lego.