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В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

Елизавета Бельмас
14 ноября 2023, 20:06
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает защиту волонтеров от мобилизации.
В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей
В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине хотят освободить от мобилизации работающих волонтеров. Об этом сообщил и рассказал автор нового законопроекта народный депутат Украины Георгий Мазурашу.

Для того, чтобы законно избежать мобилизации, нужно будет иметь документальное подтверждение волонтерской деятельности на протяжении нескольких месяцев.

Новый законопроект

На сайте Верховной Рады Украины появился проект закона, который предлагает освободить от призыва волонтеров. Согласно проекту, для освобождения от мобилизации волонтер должен соответствовать определенным критериям:

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  • быть официально оформленным не меньше, чем на 0,75 ставки
  • заниматься предпринимательской деятельностью (не иметь при этом долгов)
  • официально заниматься волонтерской деятельностью (состоять в Реестре волонтеров, иметь удостоверение)
  • иметь документы, подтверждающие волонтерскую деятельность в текущем и предыдущем месяце

Известно, что в Украине насчитывается около 5000 официально зарегистрированных волонтеров, однако все понимают, что цифра тех, кто занимается волонтерством, на самом деле, гораздо больше. При этом, автор законопроекта акцентирует внимание на том, что руководствовался скорее запросами волонетров, нежели реальными цифрами.

Минусы законопроекта

Всё дело в том, что для введения законопроекта в силу, необходимо указание норм, которые на данный момент в проекте отсутствуют. Например, не обозначено количество помощи, которую необходимо предоставлять ежемесячно, чтобы иметь достаточное количество доказательств для защиты от мобилизации.

Также данный законопроект может привести к массовой регистрации псевдопомощников армии, которые таким образом просто захотят избежать мобилизации.

При этом, Мазурашу утверждает, что готов дорабатывать законопроект в том случае, если его примут в первом чтении, однако не видит смысла думать о тех, кто будет использовать возможности для избежания службы.

"В случае принятия за основу можно будет обсуждать моменты неоднозначной трактовки, предохранители. На этом этапе нет смысла. Но если говорить о тех, кто мог бы так закон использовать, то просто нет смысла думать, как перекрывать возможные лазейки для тех, кто даже не хочет служить и воевать", - объясняет нардеп.

Георгий Мазурашу опасается, что поддержки со стороны коллег не будет, однако при этом все же стоит на том, что в стране стоит вводить отдельную политику мотивации людей служить, а не формировать законы так, чтобы они людей вынуждали вступать в ряды Сил обороны.

Напомним, в Украине 8 ноября, депутаты Верховной Рады девятый раз проголосовали за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. Военное положение и мобилизацию, согласно принятым решениям, продлили с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

Также, в недавнем интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал об интервью Залужного и объяснил слова главнокомандующего ВСУ про усиление мобилизации и то, как должен выглядеть этот процесс.

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мобилизация война в Украине волонтеры
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