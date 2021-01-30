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В Украине новые бунты: где перекрывают трассы из-за роста тарифов

30 января 2021, 20:46
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Протестующие перекрывают трассы в знак протеста.

Протестующие перекрыли трассу на Буковине / cv.npu.gov.ua

В субботу, 30 января, в селах Дубовки и Берегомет Кицманского района Черновицкой области, недовольные высокими тарифами люди на несколько часов перекрывали трассу национального значения Н-10.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, местные жители беспрерывно ходили по пешеходным переходам, исключая своими действиями проезд автомобилей.

В то же время в Берегомете местные устроили акцию протеста против роста коммунальных тарифов у сельского совета.

/ cv.npu.gov.ua

В Дубовцах аналогичное мероприятие произошло недалеко от автозаправочной станции.

/ cv.npu.gov.ua

В свою очередь жители нескольких населенных пунктов Полтавской области уже почти месяц устраивают акции против высоких тарифов.

В Лубнах Полтавской области местные жители в субботу, 30 января, вышли на "тарифную стражу", сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

/ t.me/mosiychuk72

"Жители Лубен к которым присоединились жители Оржице, Миргорода, Гребенок, Хорол ... вышли и перекрыли трассу Киев-Харьков в знак протеста против грабительских тарифов на газ и его транспортировку", - написал он.

/ t.me/mosiychuk72

Они требуют принять законы, которые приведут к удешевлению газа и цены на его транспортировку, а также отмены лицензии Лубныгаза.

/ t.me/mosiychuk72

Кроме того, в Одессе группа горожан протестовала против повышения тарифов на Думской площади возле здания мэрии, передает Оdessa-life.

Акция, которую поддержала организация "Объединенная сила малого и среднего бизнеса", прошла в виде театрального действа: сначала площадь усыпали подарочными купюрами, позже туда пришла группа людей. Участники акции соединили символическими цепями "ветви власти" и ущерб, который они наносят стране: "невыполнение обещаний", "коррупцию", "издевательство над народом".

/ odessa-life.od.ua

Украинскую власть символизировали трое мужчин в черных накидках. Они держали на цепях женщин в голубых плащах – "народ Украины" и "малый бизнес". А потом еще одна женщина, представляющая "волю украинского народа" порвала эти цепи. "Оковы" были демонстративно брошены на Думской площади. После этого "президенту" торжественно передали Конституцию.

Как рассказал один из организаторов акции, бизнесмен Роман Перун, требования о снижении тарифов в обладминистрацию и мэрию передавали неделю назад.

"Речь уже не идет о тарифах, речь идет о нормальной жизни. Если у тебя после платы за коммуналку остается 500 или 1000 гривен – это уже не жизнь", – отметил бизнесмен.

Также во время мероприятия выступающие говорили о нарушении конституционных прав граждан и призвали народ "свергнуть неправильные решения".

Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.

протесты тариф Буковина ЖКХ-тарифы Лубны новости Украины новости Одессы
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