В Украине официально изменят даты трех праздников: Зеленский подал проект в Раду

Перенос дат может коснуться трех праздников: Рождества, Дня Украинской государственности и Дня защитников и защитниц.

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Зеленский предлагает Раде официально изменить даты трех праздников / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ТСН

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить дату празднования трех праздников Украины, в том числе и Рождества. Глава государства внес соответствующий законопроект в парламент.

Перенос дат может коснуться трех праздников: Рождества, Дня Украинской государственности и Дня защитников и защитниц.

Зеленский предлагает Раде официально изменить даты трех праздников / скриншот

Рождество не 7 января, а 25 декабря

Как говорится в пояснительной записке, большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября на новый - новолианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января.

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День Украинской Государственности не 28 июля, а 15-го

В результате изменения даты празднования Рождества переноса требует и День Украинской Государственности. Соответственно, его предлагается перенести с 28 июля на 15 июля.

День защитников и защитниц не 14 октября, а 1-го

Также украинцам предлагают раньше праздновать День защитников и защитниц Украины. Этот праздник предлагают перенести с 14 октября по 1 октября. Поскольку празднование связано с военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщал Главред, Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь. Соответствующее решение было принято на Архиерейском Соборе 24 мая.

Теперь большинство христиан Украины будут отмечать церковные праздники по-другому. Нововведения будут внедряться с 1 сентября 2023 года, когда начинается новый церковный год.

К слову, сегодня, 28 июня, Украина отмечает День конституции.

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