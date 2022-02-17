В Украине ожидаеется массовая амнистия: на волю выйдут 1173 заключенных

На волю выйдет свыше 1000 заключенных / podrobnosti.ua

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 17 февраля, поддержали законопроект №5249 "Об амнистии по случаю 30-летия независимости Украины". За соответствующий проект проголосовали 310 народных избранников, против - 1, воздержались - 13, не голосовали - 32.

Автором проекта закона является нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцик, которая заявила, что амнистия приурочена к 30-летию независимости Украины и состоится впервые за последние 4 года.

В пояснительной записке говорится, что в "условиях жесткой экономии государственных средств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний, акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях".

Известно, что по амнистии на свободу выйдет 1173 заключенных.

Напомним, в Сумах сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали мужчину, который заявил о минировании поезда Ужгород – Лисичанск. Взрывотехники обследовали поезд и территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Сообщившему о ложном минировании грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия.

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