Выпивал с приятелем и наблюдал за событием: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поезд

Мужчине, который сообщил о минировании поезда в Сумах, грозит от 2 до 6 лет тюрьмы / Скриншот ТСН

В Сумах сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали мужчину, который заявил о минировании поезда Ужгород – Лисичанск. Взрывотехники обследовали поезд и территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Сообщившему о ложном минировании грозит от 2 до 6 лет тюрьмы. Он не думал, что его так быстро найдут, а сам после звонка экстренным службам выпивал с товарищем и наблюдал за ситуацией.

Как сообщает ТСН, мужчина позвонил на линию 102 и рассказал о том, что в поезде Ужгород – Лисичанск, дескать, заложена взрывчатка, которая якобы сработает, когда он прибудет в Сумы.

Было проведено ряд экстренных мероприятий. Пассажиров отвели с вокзала, а на перроне дежурили спасатели и экстренная медицинская помощь. Специалисты исследовали территорию и проверили поезд на наличие взрывчатки. Однако опасных предметов не выявили.

Подчеркивается, что спустя 2 часа полиция установила личность человека, который сообщил о ложном минировании. Им оказался 42-летний житель города Сумы. Он выпивал с товарищем неподалеку и наблюдал за тем, что происходит. Мужчина не знал, что его так быстро вычислят, а наказание будет строгим. Теперь ему грозит от 2 до 6 лет тюремного срока.

Напомним, ранее в Одесской области шестиклассник позвонил на 102 и сообщил о ложном минировании торгового центра. Школьник объяснил, что он хотел посмотреть, как работают специальные службы. Его матери грозит штраф.

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