В Украине с 2022 года будут наказывать за указание пола в вакансиях: что грозит работодателям

После Нового года в Украине вступят в силу поправки к рекламному законодательству, согласно которым работодатели будут наказываться за указание определенного пола в вакансиях (исключительно для женщин или исключительно для мужчин). Об этом сообщает портал AIN.

Нарушение вышеуказанного требования будет наказываться штрафом в размере 10 минимальных зарплат (ее актуальный размер – 6,5 тысячи гривен, т.е., штрафовать будут на 65 тысяч гривен).

К слову, в Украине еще с 1996 года действует правило о запрете дискриминации при объявлении вакансий по ряду признаков. В частности нельзя дискриминировать по признакам:

пола;

расы;

цвета кожи;

политических убеждений;

религиозных убеждений.

"А с 8 января 2022 вступают в силу изменения в этот закон. В соответствии с ними, нарушение такой нормы будет наказываться штрафом в десятикратный размер минимальной зарплаты на момент наказания", – говорят журналисты.

Законодательство дает четкое определение рекламе. Согласно ему, это информация о человеке или продукте, распространяемая в любой форме и любым способом и предназначенная для формирования или поддержки осведомленности потребителей рекламы и их заинтересованности в таких лицах или товарах.

Реклама

Таким образом выходит, что объявления о вакансии являются ее рекламой, отмечают аналитики. Соответственно, в описании вакансии не должно быть информации и требований о поле, возрасте и т.д.

"Следовательно, работодатели трактуются законом как рекламодатели. И если они будут указывать в вакансиях желаемый пол, то могут попасть под санкции", – отмечают эксперты.

Читайте такжеЗаконопроект о сексизме: зачем он Украине и какие проблемы решит

Напомним, ранее Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе.

Запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Кроме того, в законе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу − в 10-кратном размере минимальной зарплаты (примерно 60 тысяч гривен).