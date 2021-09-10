Рада запретила в украинской рекламе сексизм: появились крупные штрафы

Рада запретила в украинской рекламе сексизм / Mc.today

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе. "За" проголосовали 307 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. Только в позапрошлом году рекламодатели заплатили более 2 миллионов гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Такая реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Кроме того, в законе также прописаны штрафы за дискриминационную рекламу − в 10-кратном размере минимальной зарплаты (примерно 60 тысяч гривен).

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Читайте такжеФигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма

Напомним, ранее в Верховной Раде депутаты от президентской фракции Слуга народа (в том числе и фигурант сексистского скандала с "корабельной сосной" Александр Корниенко) зарегистрировали сразу два законопроекта, которые вводят наказание за проявление сексизма в стране.

Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко и руководитель одноименной фракции в Раде Давид Арахамия стали фигурантами сексистского скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины, с фразами типа - "баба рабочая" и "корабельная сосна". На тот момент сообщалось, что депутаты говорили о своей соратнице по партии Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Позже Корниенко записал видеообращение, в котором извинился перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой и Татьяной Домбровской. Именно она якобы и была предметом его разговора с Арахамией.