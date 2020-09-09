В Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 ради вояжа за границу

В Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 / УНИАН

В Украине активно делают и продают "липовые" справки об отрицательных результатах теста на коронавирус (методом полимеразной цепной реакции -ПЦР) ‒ необходимые для выезда за границу.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью директора сети лабораторий Синево Николай Скавронский.

"На сегодняшний день ПЦР-тесты делают как для выявления вируса, так и выполняя формальные требования для выезда заграницу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками "отрицательного результата ПЦР для выезда заграницу", ‒ рассказал он.

По словам Скавронского, в данный момент по вышеуказанной схеме работают некоторые туристические операторы. Они предлагают "за условно небольшие деньги" туристам оформление необходимой справки даже без сдачи ПЦР-теста.

В то же время, директор сети Синево допускает снижение спроса и цен на такие тесты.

"Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на которые будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, так как ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность", ‒ подытожил Скавронский.

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