В Украине вновь обновили зоны карантина: что изменилось

В Украине вновь обновили зоны карантина / УНИАН

В пятницу, 9 октября, в нашей стране вновь обновили карантинные зоны. Решение вступит в силу уже с 12 октября.

Соответствующее решение приняли Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную зону" карантина попали:

Канев

Сумы.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

В "оранжевую зону" попали:

Киев ,

, Винница,

Луцк,

Днепр.

Житомир,

Ужгород,

Ивано-Франковск,

Львов,

Николаев,

Одесса,

Полтава,

Ровно,

Тернополь,

Харьков,

Хмельницкий,

Черкассы,

Черновцы,

Чернигов.

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

В "желтую зону" карантина вошло Запорожье.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).

Остальные области и города входят в "зеленую зону". В ней обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Карантин в Украине - что было ранее: