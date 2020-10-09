В Украине вновь обновили зоны карантина: что изменилось

Киев снова попал в "оранжевую" зону, хотя ранее уже был в "желтой".
В пятницу, 9 октября, в нашей стране вновь обновили карантинные зоны. Решение вступит в силу уже с 12 октября.
Соответствующее решение приняли Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В "красную зону" карантина попали:
- Канев
- Сумы.
Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.
В "оранжевую зону" попали:
- Киев,
- Винница,
- Луцк,
- Днепр.
- Житомир,
- Ужгород,
- Ивано-Франковск,
- Львов,
- Николаев,
- Одесса,
- Полтава,
- Ровно,
- Тернополь,
- Харьков,
- Хмельницкий,
- Черкассы,
- Черновцы,
- Чернигов.
Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).
Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
В "желтую зону" карантина вошло Запорожье.
Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).
Остальные области и города входят в "зеленую зону". В ней обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
Карантин в Украине - что было ранее:
- Украина сократила число стран, находящихся в "красной" зоне карантина в связи с распространением коронавируса.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.