В Украине взлетели цены на популярный вид мяса: сколько придется заплатить

Больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).
В украинских супермаркетах "взлетели" цены на курятину - так, килограмм филе сейчас стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее, сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:
- Novus - 96,99 грн;
- Varus - 96,90 грн;
- Auchan - 99,50 грн.
Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).
В магазинах сейчас цены таковы:
- Novus - 79,99 грн;
- Varus - 70,90 грн;
- Auchan - 96,90 грн.
Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:
- Novus - 144 грн;
- Varus - 129,90 грн;
- Auchan - 134,90 грн.
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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