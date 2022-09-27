В Украине взлетели цены на популярный вид мяса: сколько придется заплатить

В супермаркетах влетели цены на курятину / Reuters

В украинских супермаркетах "взлетели" цены на курятину - так, килограмм филе сейчас стоит 135,6 грн, что на 2,10 грн превышает среднемесячную цену месяцем ранее, сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно мониторингу, в отдельных сетях супермаркетов в августе стоимость одного килограмма куриных бедер была на уровне 95,85 грн. Сейчас цена составляет:

Novus - 96,99 грн;

Varus - 96,90 грн;

Auchan - 99,50 грн.

Однако больше всего подорожала куриная голень. Средняя стоимость - 75,45 грн, что на 5,60 грн больше против цены в августе (69,85 грн).

В магазинах сейчас цены таковы:

Novus - 79,99 грн;

Varus - 70,90 грн;

Auchan - 96,90 грн.

Также существенно изменилась цена куриного филе. В августе средняя цена на продукт составляла 133,50 грн, а сейчас стоимость выросла в 136,27 грн. В супермаркетах цены достигают:

Novus - 144 грн;

Varus - 129,90 грн;

Auchan - 134,90 грн.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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