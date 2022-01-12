В Украину привезли смертельно опасные орехи из Турции

Фисташки привезли в Украину / pixabay

В Украину завезли опасные орехи с веществом, которое может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Так, в ведомство поступило информационное сообщение Системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 23 декабря 2021 года № 2021.7114 в отношении обнаружения афлатоксинов в жареных фисташках в скорлупе, экспортируемых из Турции.

"Производитель орехов: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; экспортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S.) через Болгарию в Украину", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали немедленно изъять товары из оборота и письменного проинформировать компетентные органы о выявленной несоответствия в срок не более двух рабочих дней.

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Афлатоксины - класс природных микотоксинов, которые производят многие виды грибков рода Aspergillus. Они являются канцерогенными веществами. Афлатоксин - сильный токсин печени, который вызывает рак.

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Ранее Главред уже писал, что в Киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Опасное мороженое было замечено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Сообщается, что этот продукт производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который негативно действует на теплокровных животных и человека. Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.

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