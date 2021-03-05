В Украину вернулся "крымский диверсант" Шаблий

Украинец два дня возвращался из Сибири, сообщил Кулеба.
Украинец, политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, которого называли одним из "крымских диверсантов", вернулся в Украину.
Наш соотечественник на протяжении двух дней возвращался из Сибири, написал в своем аккаунте в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр добавил, что Шаблию помогали украинские консулы.
"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ…", – глава МИДа.
- Напомним, Глеб Шаблий – житель Крыма, его задержали на полуострове через несколько лет после оккупации – в ноябре 2016 года. Шаблия обвинили в причастности к деятельности "диверсионной группы", в которую якобы входили украинцы.
- Российские силовики обвинили в подготовке к "диверсиям" более десяти украинцев. Шаблия суд оккупантов приговорил к пяти годам колонии.
- Украинец якобы признал, что является офицером разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.