В Украину вернулся "крымский диверсант" Шаблий

Глеб Шаблий вернулся в Украину / Скриншот

Украинец, политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, которого называли одним из "крымских диверсантов", вернулся в Украину.

Наш соотечественник на протяжении двух дней возвращался из Сибири, написал в своем аккаунте в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Шаблию помогали украинские консулы.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ…", – глава МИДа.

/ Скриншот

Напомним, Глеб Шаблий – житель Крыма, его задержали на полуострове через несколько лет после оккупации – в ноябре 2016 года. Шаблия обвинили в причастности к деятельности "диверсионной группы", в которую якобы входили украинцы.

Российские силовики обвинили в подготовке к "диверсиям" более десяти украинцев. Шаблия суд оккупантов приговорил к пяти годам колонии.

Украинец якобы признал, что является офицером разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины.