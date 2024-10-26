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В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

Юлия Закрепа
26 октября 2024, 16:05обновлено 26 октября, 16:59
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Сейчас Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода.
В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали
В Украине строят заводы Rheinmetall/ коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, Википедия

Коротко о главном:

  • В Украине наладят производство систем ПВО
  • На заводе Rheinmetall в Украине будут производить оружие для ВСУ
  • В Украине уже завершают строительство заводов

Директор RheinmetallАрмин Паппергер заявил, что концерн Rheinmetall построит в Украине всего четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

"У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия - это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие", - рассказал он в интервью.

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Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

"Третий момент - это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать", - отметил Паппергер.

Что известно о Rheinmetall?

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Директор концерна также раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов.

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", - констатировал он.

Собственное производство оружия в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, стало известно, что Украина разрабатывает новые дальнобойные ракеты. У Украины уже есть изделия, которые летят на полторы тысячи километров, а теперь появятся дроны-ракеты и другие дальнобойные ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина впервые применила против России ракету-дрон "Паляница", сообщил Зеленский. Он добавил, что "Паляница" - новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен новой ракетой, поэтому стране-агрессору России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело.

Во время Ставки, которую провел Владимир Зеленский, заявили, что Украина разворачивает ракетную программу. Президент сообщил, что сейчас активно работают над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинской ракете "Паляница" / Инфографика: Главред

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война в Украине ВСУ заводы новости Украины Ракета-дрон Паляница
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