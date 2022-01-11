В ВОЗ заявили, что бустерная прививка не спасет мир от пандемии, и призвали создать новую вакцину

Нынешние препараты не эффективны против новых штаммов инфекции.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения сделали неожиданное заявление. Они предупредили человечество о том, что простое введение бустерных доз вакцин от коронавируса не поможет побороть пандемию.
В частности, речь идет о том, что данная прививка не спасет мир от новых штаммов, пишет The Straits times.
В связи с этим, в ВОЗ призвали к созданию новых вакцин.
"Необходимы и должны быть разработаны вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое воздействие на профилактику инфекции и передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти", - заявили в Технической консультативной группе ВОЗ по вакцинам.
Напомним, во вторник, 11 января, Минздрав заявил, что некоторые граждане, которые не получат хотя бы одну прививку от коронавируса до 31 января, не смогут работать. Их будут отстранять от выполнения должностных обязанностей без сохранения заработной платы.
Кроме того, известно, что данное решение украинские власти приняли из-за стремительных темпов распространения нового опасного штамма коронавирусной инфекции Омикрона. Данный вариант уже заполнил почти всю Европу.
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