В ВСУ ответили на фейк РФ о создании ЛГБТ-подразделений

В ВСУ опровергли очередной вражеский фейк / УНИАН

Создание в составе ВСУ ЛГБТ-подразделений не соответствует действительности, заявил представитель Генштаба Богдан Сеник.

По его словам, распространяющее подобную информацию в Сети Facebook-сообщество Военные ЛГБТ и наши союзники имеет российскую "прописку", сообщает 24 канал.

По его словам, сообщество, которое сообщило о якобы приглашении ЛГБТ в украинскую армию, размещается на серверах в России.

"Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", – сказал Сеник.

Отметим, что ранее в сообществе Військові ЛГБТ та наші союзники в Fаcebook говорилось, что якобы в ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружественно относятся к ЛГБТ+ сообществу. Сообщается, что подразделения будут выполнять задачи на линии соприкосновения. Для того чтобы присоединиться к военнослужащим, необходимо будет пройти обучение и собеседование.

"Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ+ сообществу людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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Позже в сообществе Військові ЛГБТ та наші союзники появилось опровержение публикации о размещении их серверов в РФ.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал что в зоне ООС большое количество военных отказывается от вакцинации.