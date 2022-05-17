В захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекции

От этой болезни могут пострадать и жители других временно оккупированных населенных пунктов.
Оккупированному Мариуполю из-за низкого качества питьевой воды грозит вспышка холеры. С таким предостережением на брифинге выступила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан.
"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это может привести к распространению многих болезней, особенно холеры", - подчеркнула она.
По словам Дорит Ницан, от этой болезни могут пострадать и жители других временно оккупированных населенных пунктов, где также повреждено водоснабжение.
Учитывая это, организация готовится к тому, чтобы как можно быстрее оказать помощь больным холерой.
"Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", – добавила она.
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Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.
Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.
Без должного лечения может привести к смерти. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.
Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.
В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".
Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
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