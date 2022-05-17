В захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекции

Война в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Оккупированному Мариуполю из-за низкого качества питьевой воды грозит вспышка холеры. С таким предостережением на брифинге выступила менеджер ВОЗ по инцидентам в Украине Дорит Ницан.

"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это может привести к распространению многих болезней, особенно холеры", - подчеркнула она.

По словам Дорит Ницан, от этой болезни могут пострадать и жители других временно оккупированных населенных пунктов, где также повреждено водоснабжение.

Учитывая это, организация готовится к тому, чтобы как можно быстрее оказать помощь больным холерой.

"Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", – добавила она.

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Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.

Без должного лечения может привести к смерти. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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