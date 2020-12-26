В Житомире автоцистерна с газом попала в ДТП: эвакуация и перекрытое движение

Серьезное ДТП в Житомире случилось в субботу днем.
В субботу, 26 декабря, в Житомире произошла серьезная авария – перевернулась автоцистерна с газом (пропан-бутан), обошлось без пострадавших, эвакуированы 12 жителей домов, которые находятся возле места происшествия.
ДТП в Житомире сегодня случилось в 13:58 на ул. Чудновская, движение транспорта перекрыли, говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook.
В ведомстве добавили, что водитель автоцистерны не справился с управлением.
"... не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок... Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан…", – отмечается в сообщении.
Спасатели предотвратили утечку газа – на цистерну наложен бандаж.
- Справка. Пропан-бутан – это смесь сжиженных нефтяных газов – пропана и бутана, пишет lpgtech.ua.
- По его сведениям, бутан в смеси выполняет функцию топлива, а пропан создает давление. Смесь пропана и бутана не имеет запаха, поэтому в нее добавляют одорант – он создает запах.
- При серьезной концентрации в воздухе пропан-бутановая смесь огнеопасна и взрывоопасна.
Автор: Екатерина Присяжнюк