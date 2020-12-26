В Житомире автоцистерна с газом попала в ДТП: эвакуация и перекрытое движение

В Житомире перевернулась автоцистерна, эвакуированы более 10 человек / facebook.com/MNS.GOV.UA

В субботу, 26 декабря, в Житомире произошла серьезная авария – перевернулась автоцистерна с газом (пропан-бутан), обошлось без пострадавших, эвакуированы 12 жителей домов, которые находятся возле места происшествия.

ДТП в Житомире сегодня случилось в 13:58 на ул. Чудновская, движение транспорта перекрыли, говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook.

В ведомстве добавили, что водитель автоцистерны не справился с управлением.

"... не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок... Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан…", – отмечается в сообщении.

Спасатели предотвратили утечку газа – на цистерну наложен бандаж.

В Житомире перевернулась автоцистерна, эвакуированы более 10 человек / facebook.com/MNS.GOV.UA