Загадка гибели нардепа Давыденко: эксперты указали на странные детали

Валерий Давыденко / Фейсбук В.Давыденко

Народный депутат Валерий Давыденко, которого нашли застреленным в офисе в субботу вечером, мог не покончить жизнь самоубийством.

Странное самоубийство нардепа: эксперт обратил внимание на детали

На опубликованном фото с места трагедии эксперты заметили очень странное положение правой руки и пистолета нардепа на полу.

"Судя по фото, выстрел был произведен в правый висок, тогда рука должна была висеть справа от корпуса, а не между ног как на фото. И пистолет соответственно должен был лежать справа от тела. Глок пистолет с сильной отдачей. Патрон 9*19 достаточно мощный, рамка пистолета полимерная - легкая, а затвор тяжелый. Все это способствует сильной отдаче пистолета. Как он мог попасть под тело самоубийцы в таком случае? А рука между ног? Вот если он стрелял себе в подбородок, тогда да, все логично. Но повторюсь, по фото видно, что стреляли в висок", - цитирует эксперта телеграм-канал Общественный контроль.

Версия с убийством: что сыграло на руку киллеру

Также обращается внимание на то, что нардепа нашли застреленным в туалете, однако он находился в своем кресле . Уборщица, которая нашла нардепа, уверяет, что кресло было любимым у депутата. Поэтому версия о том, что Давыденко спонтанно решил наложить на себя руки, поговорив с кем-то по телефону, отпадает именно из-за кресла.

Место гибели Валерия Давыденко / Вести

"А вот если поставить себя на место убийц (в версии с убийством), то кресло как раз очень кстати. Предположим, жертву привели в бессознательное состоянии... Далее можно пустить пулю в голову тут же в офисе, но во-первых, звук выстрела (оружие у жертвы то без "глушителя"),а в туалете без окон и с закрытой дверью звук выстрела будет гораздо более приглушен. Во-вторых тело в офисе найдут быстрее, чем в туалете, а фора по времени еще никому не помешала", - заявляют эксперты.

Если убийц было двое, то отнести бессознательную жертву в туалет не есть проблема. Если же один, то кресло могло понадобиться для того, чтобы откатить тело в туалет.

Два пистолета и открытое окно: что не так с версией о самоубийстве

Отметим, что по данным издания Обозреватель окно помещения, где обнаружили труп, было открыто. Кроме того, еще один пистолет нашли в автомобиле политика.

Автомобиль Валерия Давыденко / Obozrevatel.com

В то же время один из знакомых погибшего заявил, что не верит в самоубийство политика.

"Он глубоко верующий человек и не мог сам застрелиться", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.