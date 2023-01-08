"Вали его, упал": снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта одним выстрелом

Несколько оккупантов РФ находились в окопе. При этом в руках одного их них находилась лопата.

Украинский снайпер уничтожил оккупанта РФ / Фото УНИАН

Снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил российского оккупанта одним выстрелом на линии фронта.

В Сети появилось видео результативной работы бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода.

Обратим внимание, что несколько оккупантов РФ находились в окопе. При этом в руках одного их них находилась лопата.

Это удивило бойцов ВСУ. При этом один из украинских снайперов, недолго думая, прицелился и сделал результативный выстрел.

В итоге оккупант РФ с лопатой в руках был уничтожен, о судьбе второго ничего не известно.

Напомним, ранее украинский снайпер из 73-го Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела.

Украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позднее факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.

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