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Валюта "взлетит до небес": стало известно, каким будет новогодний курс доллара

12 декабря 2021, 22:11
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Эксперты уверены, что НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление.

деньги, валюта, перевод
Доллар "взлетит" до небес / cargo21vek.ru

В конце декабря курс доллара в Украине может вскочить до 27,5 грн/$.

Такой прогноз дал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, пишет "Обозреватель".

"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни укрепится к уровню 27,25", – сказал Гойлов.

Между тем, евро, по его мнению, вырастет до 30,95 грн.

Более позитивный прогноз озвучил аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он заявил, что после стремительного роста котировок обычно происходит коррекция, поэтому вполне вероятно и кратковременное укрепление гривни. В частности, до 27 грн/$.

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Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин эти мифы развеял. Он считает, что доллар в ближайшее время будет на уровне 27,5 грн/$.

"НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалится существенно или надолго ниже этого уровня", – заверил эксперт.

Напомним, курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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