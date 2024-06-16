Василий Вирастюк впервые показал родившую ему сына новую возлюбленную

Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк показал свою новую возлюбленную Ирину, которая на так давно родила ему четвертого ребенка.

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Девушка Ирина родила Вирастюку сына в прошлом году / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский силач-спортсмен и нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк впервые после громкого развода засветил фанатам на своей Facebook-странице свою новую избранницу, с которой состоит в отношениях уже больше года и в прошлом году родила ему четвертого сына ‒ Владимира.

Девушку зовут Ирина и она моложе него на 11 лет. Но на романтическом фото с возлюбленной Вирастюк решил показать только глаза Ирины, а остальную часть ее лица прикрыл своей могучей.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто. Закончился бесконечный судебный процесс, продолжавшийся еще с октября 2022 года. Еще 10 мая Печерский суд г. Киева принял окончательное решение по разводу, и через 30 календарных дней, а именно 11 июня решение вступает в силу", – ранее говорит Вирастюк.

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Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

Василий Вирастюк - последние новости по теме

Отметим, недавно Василий Вирастюк опубликовал свою самую популярную фотографию 2013 года, надпись на которой указывает, что он выступает против русского языка как "второго официального". Противникам такого подхода парламентарий, судя по всему, советует покинуть его страницу в социальной сети.

А также ранее Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 — победителем остался кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.

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