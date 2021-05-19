Василий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом

Вирастюка признали нардепом от Слуги народа / УНИАН

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 — победителем остался кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По данным сети ОПОРА, после того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились. За Василия Вирастюка отдали 14 811 голосов, за кандидата от За будущее Александра Шевченко — 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО Свобода — 13 463 голоса.

Позже Сам Василий Вирастюк прокомментировал PavlovskyNEWS решение ЦИК о признании его народным депутатом

"Конечно, есть риски, что это решение будет оспариваться в суде", - отметил новоиспеченный нардеп.

Вирастюк рассказал нам, как будет готовиться к возможным судам.

"Конечно я буду сидеть и ждать, пока этим занимаются мои юристы, точка".

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