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Василий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом

19 мая 2021, 20:24
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По итогам довыборов в парламент, кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк был признан народным депутатом.

Вирастюк
Вирастюка признали нардепом от Слуги народа / УНИАН

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 — победителем остался кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По данным сети ОПОРА, после того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились. За Василия Вирастюка отдали 14 811 голосов, за кандидата от За будущее Александра Шевченко — 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО Свобода — 13 463 голоса.

Позже Сам Василий Вирастюк прокомментировал PavlovskyNEWS решение ЦИК о признании его народным депутатом

"Конечно, есть риски, что это решение будет оспариваться в суде", - отметил новоиспеченный нардеп.

Вирастюк рассказал нам, как будет готовиться к возможным судам.

"Конечно я буду сидеть и ждать, пока этим занимаются мои юристы, точка".

Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
  • Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
  • 4 апреля в ЦИК опубликовали результаты довыборов в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) - победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк.
  • Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 5 мая, пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

ЦИК выборы в Раду Слуга народа Василий Вирастюк новости Украины
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