ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом

Вирастюка не зарегистрировали нардепом / УНИАН

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 5 мая, пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет установить отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданного им заявления, зарегистрированного в ЦИК 27 апреля 2021 года", - отметил замглавы ЦИК Виталий Плукар.

Он напомнил, что 1 мая Большая Палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Плукар добавил, что "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

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