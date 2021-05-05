ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом

1 мая Большая Палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.
Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 5 мая, пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.
"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет установить отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданного им заявления, зарегистрированного в ЦИК 27 апреля 2021 года", - отметил замглавы ЦИК Виталий Плукар.
Он напомнил, что 1 мая Большая Палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.
Плукар добавил, что "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".
Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
- Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
- 4 апреля в ЦИК опубликовали результаты довыборов в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) - победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк.
Автор: Екатерина Трохимчук