Ветер сдул 3-метровый крест с купола: в Софийском соборе собираются снять плохо закрепленные кресты

В Киеве ветер сдул 3-метровый крест с купола Софийского собора / Скрин из видео

В Киеве из-за сильного ветра упал 3-метровый крест с одного из куполов Софийского собора.

Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал, сообщает ТСН.

Кресты на куполах Софии заменяли 40 лет назад. Как отмечает заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, это недолгий срок. По его словам, если правильно придерживаться всех технологий, то кресты могут простоять вечно.

При этом Кириленко объясняет, что советские реставраторы – возможно, из-за спешки – допустили серьезную ошибку и окутали медью черный металл, который был в основе крестов.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – отмечает он.

Реклама

Кресты нужно реставрировать. Такие работы невозможно сделать зимой, поэтому в соборе ждали лета. Однако погода внесла свои коррективы в эти планы.

Сейчас в "Софии Киевской" ежедневно пристально следят за прогнозами погоды. В случае, если синоптики прогнозируют ветер, на зданиях закрепляют всё, что можно закрепить. Однако на куполах это сделать невозможно, говорит заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" по культурно-просветительской деятельности Кира Петрачек.

Сейчас в заповеднике внепланово обследуют купола и кресты. Если будет нужно, те кресты, которые могут быть опасными для посетителей и работников музея, просто снимут, после чего будут ждать лета, чтобы провести реставрацию.

Напомним, в большинстве областей Украины во вторник, 18 января, будет мести снег. Метелей стоит ожидать в части западных, северных, центральных и восточных областях. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - скорость ветра по всей стране будет достигать 15-20 метров в секунду.

Вас также может заинтересовать: