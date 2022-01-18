Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погоде

Украинцев предупредили об опасной погоде – снегопадах и штормовом ветре / Pixabay, УНИАН

В большинстве областей Украины во вторник, 18 января, будет мести снег. Метелей стоит ожидать в части западных, северных, центральных и восточных областях.

Солнечно в этот день будет только в Волынской и Ровенской области. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Температура в течение дня будет колебаться от минус 6 до 0 градусов ночью, от минус 4 до 0 градусов днем.

Погода в Украине 18 января

Кроме этого, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. По всей стране порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, объявлен I уровень опасности (желтый).

На 18 января прогнозируют сильный ветер

Какой будет погода в Украине на Крещение

В среду, 19 января, в Украине ожидается солнечная погода. Только в трех восточных областях – Харьковской, Донецкой и Луганской – будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Стоит ожидать морозной погоды. Температура в течение дня будет колебаться от минус 11 до минус 3 градусов ночью, от минус 8 до плюс 2 градусов днем.

Погода в Украине 19 января

Ранее синоптики дали неожиданный прогноз к концу зимы. Вторая десятидневка февраля будет в Украине весенней, прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. Он также анонсировал теплое начало весны.

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