В феврале Украину накроет аномальная погода

Украину ждут температурные качели с резкими перепадами "минусов" и "плюсов".
В Украине в феврале погода принесет погодные качели, которые могут оказаться по-настоящему весенним.
Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГМИ Вера Балабух, с каждым годом температурные показатели меняются. Она отметила, что температура воздуха в феврале будет на 1-2 градуса теплее, чем в последние десятилетия, а осадков ожидается немного.
По ее словам, Украину ждут температурные качели с резкими перепадами "минусов" и "плюсов".
Изменение климата
Специалист объяснила, что по-прежнему на погоду в Северном полушарии зимой будет существенно влиять тихоокеанское течение Ла-Нинья (Малышка), которое гонит теплую воду от южноамериканских берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.
Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо (Малыш).
"Следствием этого есть резкие изменения погоды от аномально теплых к аномально холодным, – разъяснила Вера Балабух.
Она же добавила, что по мере ослабевания "Малышки" погода на территории континента станет более устойчивой.
"Сейчас Ла-Нинья достигла своего максимального развития и будет ослабевать, – сказала Вера Балабух.
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Ожидается что весной она потеряет свое влияние, а с лета начнет развиваться теплое течение – Эль-Ниньо, с которым в Украине, как правило, связана аномально теплая погода.
Погода на февраль
Со своей стороны заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института (УГМИ) ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова заявила, что нынешняя зима будет суровой, но морозы окажутся кратковременными.
Наиболее низкие температуры на территории Украины будут фиксировать в январе.
"Самые сильные морозы - до -20 градусов – можно ожидать до Крещения (19 января)", - предупредила она.
Мартазинова отметила, что в феврале потеплеет, но все же в основном температуры будут минусовыми.
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Читайте также, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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