Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

Гадания на Крещение / depositphotos.com/

Ночь с 18 на 19 января – Крещенский сочельник – период особой магической силы. Энергия дня поможет приоткрыть завесу будущего, а вселенная – услышать самые сокровенные желания.

В ночь на Крещение в храмах проходят божественные литургии и освящение воды. О том, когда нужно набирать воду и как ее применять, читайте в материале: Крещение Господне 2022: когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду.

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В Крещенскую ночь девушки собирались вместе, чтобы полюбопытствовать, что их ждет в будущем, и смогут ли они обрести свое семейное счастье в этом году. Подсказки судьбы они находили в гаданиях.

Период Святок завершается Крещенским Сочельником и праздником Богоявления. Эта ночь последняя зимой, когда незамужние девушки могли узнать свое будущее, а замужние матроны погадать на желание, достаток или количество детей.

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Гадания на Крещение перед сном

Гадание на бумаге заключается в том, что на 12 кусочках бумаги пишут заветные желания и складывают их под подушку. После этого, ни с кем не разговаривая нужно лечь спать. Утра нужно вытащить три листочка. Выпавшие желания сбудутся в этом году.

Гадание на желание на зеркале. Простое крещенское гадание, для которого нужно зеркало, принесенное с улицы, и еловые ветки. На зеркале нужно рукой написать свое желание и положить под кровать, вместе с веточками. Если с утра надписи не будет – желание сбудется.

Гадания на Крещение с кольцом

Это гадание позволит незамужним девушкам узнать, когда ожидать заветного предложения и радостного торжественного события. Для этого нужно было взять кольцо, нитку и стакан с водой. Наполнить стакан водой на три четверти и медленно на ниточке опустить колечко в воду. Медленно вытаскивая кольцо, нужно считать удары о стенки стакана. Сколько раз ударилось – через столько лет и замуж. Если кольцо ни разу не ударилось о стенки – свадьбы в этом году можно не ждать.

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Гадания на Крещение с расческой

В ночь с 18 на 19 необходимо перед сном расчесать волосы, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный" и положить гребешок под подушку. Тот, кто придет во сне и есть суженый.

Гадания на Крещение на воске

Погадать на будущее можно с помощью свечи (желательно церковной и белого цвета). Подожгите свечу и накапайте немного воска в холодную чистую воду в неглубокой тарелке. Трактуя фигуры, которые образовались на дне, можно полагаться на полет фантазии. Прямые линии означают новые начинания, точки – денежные поступления. Цифры и буквы намекают о датах и именах, звезда или подкова предсказывают удачу, а крест – неприятности. Паук может свидетельствовать о хитрости и коварства, а кошка – о предательстве.

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Простые способы гадания на Крещение

Можно погадать на книге. Нужно взять старую книгу, которую читало не одно поколение на духовную или религиозную тематику. Затем нужно сосредоточиться, сформулировать вопрос и, посидев немного в тишине, загадать страницу и строку. Ее нужно прочесть до конца предложения и трактовать послание, проявив изобретательность.

На желание по светящимся окнам. Нужно загадать желание и выйти во двор многоквартирного дома. Посчитайте окна, в которых горит свет. Четное число говорит о том, что желание сбудется.

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