УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

17 января 2022, 16:09

Гадания на Крещение дома, простые гадания на расческе, на желание и на кольцо.

гадания на Крещение
Гадания на Крещение / depositphotos.com/

Ночь с 18 на 19 января – Крещенский сочельник – период особой магической силы. Энергия дня поможет приоткрыть завесу будущего, а вселенная – услышать самые сокровенные желания.

В ночь на Крещение в храмах проходят божественные литургии и освящение воды. О том, когда нужно набирать воду и как ее применять, читайте в материале: Крещение Господне 2022: когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду.

Поздравления с Крещением и открытки ищите в нашей подборке: "С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику.

В Крещенскую ночь девушки собирались вместе, чтобы полюбопытствовать, что их ждет в будущем, и смогут ли они обрести свое семейное счастье в этом году. Подсказки судьбы они находили в гаданиях.

Период Святок завершается Крещенским Сочельником и праздником Богоявления. Эта ночь последняя зимой, когда незамужние девушки могли узнать свое будущее, а замужние матроны погадать на желание, достаток или количество детей.

Реклама

Гадания на Крещение перед сном

Гадание на бумаге заключается в том, что на 12 кусочках бумаги пишут заветные желания и складывают их под подушку. После этого, ни с кем не разговаривая нужно лечь спать. Утра нужно вытащить три листочка. Выпавшие желания сбудутся в этом году.

Гадание на желание на зеркале. Простое крещенское гадание, для которого нужно зеркало, принесенное с улицы, и еловые ветки. На зеркале нужно рукой написать свое желание и положить под кровать, вместе с веточками. Если с утра надписи не будет – желание сбудется.

Гадания на Крещение с кольцом

Это гадание позволит незамужним девушкам узнать, когда ожидать заветного предложения и радостного торжественного события. Для этого нужно было взять кольцо, нитку и стакан с водой. Наполнить стакан водой на три четверти и медленно на ниточке опустить колечко в воду. Медленно вытаскивая кольцо, нужно считать удары о стенки стакана. Сколько раз ударилось – через столько лет и замуж. Если кольцо ни разу не ударилось о стенки – свадьбы в этом году можно не ждать.

Читайте такжеКогда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

Гадания на Крещение с расческой

В ночь с 18 на 19 необходимо перед сном расчесать волосы, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный" и положить гребешок под подушку. Тот, кто придет во сне и есть суженый.

Гадания на Крещение на воске

Погадать на будущее можно с помощью свечи (желательно церковной и белого цвета). Подожгите свечу и накапайте немного воска в холодную чистую воду в неглубокой тарелке. Трактуя фигуры, которые образовались на дне, можно полагаться на полет фантазии. Прямые линии означают новые начинания, точки – денежные поступления. Цифры и буквы намекают о датах и именах, звезда или подкова предсказывают удачу, а крест – неприятности. Паук может свидетельствовать о хитрости и коварства, а кошка – о предательстве.

Читайте такжеПравославный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

Простые способы гадания на Крещение

Можно погадать на книге. Нужно взять старую книгу, которую читало не одно поколение на духовную или религиозную тематику. Затем нужно сосредоточиться, сформулировать вопрос и, посидев немного в тишине, загадать страницу и строку. Ее нужно прочесть до конца предложения и трактовать послание, проявив изобретательность.

На желание по светящимся окнам. Нужно загадать желание и выйти во двор многоквартирного дома. Посчитайте окна, в которых горит свет. Четное число говорит о том, что желание сбудется.

Читайте также:

viber
крещение Крещение Господне
Сейчас вы просматриваете новость «Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимПринесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близким Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022 Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомСамые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектом Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеГороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастье Гороскоп на сегодня, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбыГороскоп на сегодня, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбы
16:21

Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену

16:17

Юрий Романенко. Спектакль с возвращением Порошенко в УкраинуВидеоблоги

16:09

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

16:01

"Подозреваемым себя не считаю": Порошенко ответил в судеВидео

15:38

FIBA обсуждает во Львове перспективы проведения ЕвроБаскет-2025 на новой арене "Большой стройки"

Реклама
15:36

"Когда знаешь результат заранее": Порошенко уснул на заседании судаВидео

15:35

Новая кибератака: хакеры "положили" сайт Prozorro и ресурсы судовВидео

15:29

45-летняя звезда сериала Клон показала пышные ягодицы в игривом костюме чертенка

15:26

Названы сроки появления вакцины от ОмикронаВидео

15:23

Мать выгнала из дома 11-летнюю дочь на Харьковщине: девочка попала в больницу

14:49

Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае обострения агрессииВидео

14:46

С матом, драками и разбитым авто: как Порошенко прорывался на заседание судаВидео

14:37

Летела с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя украинкаВидео

14:37

Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

14:34

Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"Видео

14:29

Украинок, не вставших на воинский счет, не будут штрафовать - Минобороны

14:25

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеВидео

14:17

У Зеленского осадили Порошенко: возвращение превратил в "истерику" с крикамиВидео

13:56

Не имеет права жить: пересадку мужчине сердца свиньи осудили родственники раненой им жертвы

13:53

Украинцев удивили космическими платежками за отопление с разницей в 300%Видео

Реклама
13:34

Maruv уходит со сцены - раскрыта причина

13:33

Убили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

13:28

Лукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФВидео

13:17

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

13:00

Гороскоп на завтра, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

12:55

Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаВидео

12:52

Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни – Польша

12:45

За пять лет в Украине пенсионеров стало меньше на миллионы - свежая статистика

12:43

"С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику

12:24

Порошенко избирают меру пресечения: суд объявил перерывВидео

12:21

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

12:18

"Музыкальное" пюре: в Одессе пожаловались на "пукательные свойства" нового школьного менюВидео

12:17

"Большая стройка" первого украинского хайвея Н-31 Днепр-Решетиловка не останавливается даже зимой

12:15

Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успехВидео

11:53

Мир наизнанку - новый сезон: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров

11:49

Резонансное убийство: в Днепре похоронят погибшего почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

11:42

Пришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошкуВидео

11:39

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:33

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

11:32

У вдовы Градского украли 100 миллионов - актриса стала жертвой вооруженного нападения

Реклама
11:07

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

11:03

Яйца могут быть опасны для здоровья: как их не нужно готовить

10:59

Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыВидео

10:58

Украину накроют мощные снегопады: когда и где ждать резкого похолоданияВидео

10:51

Кличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19

10:28

Сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку в суд, но он отказалсяВидео

10:28

РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYTВидео

10:11

"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

10:08

Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты

10:04

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять