Не украинская традиция: в ПЦУ рассказали, нужно ли купаться на Крещение

Погружение в ледяную воду не имеет ничего общего со "смыванием грехов".
Украинцы, ныряющие в прорубь на Крещение, не "смоют" таким образом с себя грехов. Поэтому не стоит придавать купанию в этот праздник такого значения.
О неправильном восприятии таких традиций сообщила в Facebook пресс-служба Православной церкви Украины.
"Относительно "смывания" грехов, напомним: погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы ее вылечить, нужно сначала ее обнаружить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божьей и через Таинства Церкви", – отметили в ПЦУ.
Также в ПЦУ обратили внимание, что купание в прорубях на Крещение нельзя называть украинской традицией. Отмечается, что нет ни одного церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду.
"Священники совершают Чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться", – говорится в сообщении.
К освященной в этот день воде нужно относиться с уважением, отмечают священнослужители. А многие из людей, которые решаются искупаться на Крещение в ледяной воде, не стесняются "согреваться" спиртными напитками и использовать нецензурные слова во время погружения из-за стресса для организма от холода.
Также в ПЦУ отметили, что неправильно воспринимать погружение в ледяную воду как своеобразное подражание Иисусу Христу, который крестился в водах реки Иордан. Тем более, что в самом Иордане в это время года температура воды достигает 12-16 градусов с плюсовой отметкой, то есть она не ледяная и не провоцирует стресс для организма. А в Украине в это время такое погружение может быть опасным для жизни и здоровья.
"Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим", – добавили в ПЦУ.
Ранее Главред рассказывал, когда и где набирать воду для освящения на Крещение и сколько ее можно хранить. Литургии и освящение воды, которой окропляются прихожане, совершаются в храмах и церквях в ночь с 18 на 19 января.
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