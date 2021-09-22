Везли через весь город в село: под Киевом женщина скончалась в карете скорой

Женщина умерла в карете скорой / facebook.com/groups/Kotsubynske

В Киевской области женщина трагически скончалась в карете скорой помощи, когда ее везли из Коцюбинского аж в Макаров.

"Природа оплакивала человека, который так любил жизнь. Неля была искренней, доброжелательной и большим трудоголиком. Много лет именно благодаря этим золотым рукам поселок расцветал. Неля помогала выращивать и ухаживать за цветами и растениями в поселке, поскольку цветы были ее жизнью. Жаль, что не удалось спасти такую молодую женщину, скорая так и не довезла ее до Макарова ", - говорится в сообщении сообщество Громада Коцюбинского в Facebook.

Жительница Коцюбинского, журналистка Ирина Федорив подчеркивает, что скорая везла Нелю через Киев.

Стоит отметить, что поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева.

"Через Киев, в Макаров.. Скорая... Это то, что я отмечала на заседании подкомитета Верховной Рады, когда говорила о том, что надо срочно присоединять поселок к Киеву. Мы без медицины, без нормального количества пожарных... Пожарка на пожар приезжала из Бучи...", — написала Ирина.

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Журналистка вспомнила, как после акции под комитетом, которая была в 2020 году, когда обсуждали вопрос Коцюбинского, так же умерла другая женщина по фамилии Вовченко.

В Департаменте здравоохранения Киевской областной госадминистрации объяснили, что в Коцюбинском есть семейная амбулатория только первичного звена.

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"Куда доставлять пациента — решают врачи скорой на месте. Больных, нуждающихся в госпитализации, везут и в Бучу, и в Ирпень, и в Макаров. Все зависит от наличия свободных мест в больницах, или от специфики помощи, когда пациент нуждается в какой-то специфической узкопрофильной помощи", — рассказали в Департаменте, передает ТСН.

Руководитель Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Шарко отметила, что свободные места на тот момент были только в Макарове.

"У нас есть фонд реанимационных коек и на тот момент только там были свободные места...", — подытожила Шарко.

Ранее писали, что в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, который вез в медучреждение пациента. В результате столкновения погиб человек, которого транспортировали в больницу.