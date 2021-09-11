В Житомире "скорая" влетела в легковушку: погиб человек, которого везли в больницу

Автомобиль скорой возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat.
В Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, который вез в медучреждение пациента. В результате столкновения погиб человек, которого транспортировали в больницу.
ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 10:00. Автомобиль скорой возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat, передает "Суспільне" со ссылкой на информацию патрульной полиции.
"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.
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Автор: Денис Пономаренко