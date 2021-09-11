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В Житомире "скорая" влетела в легковушку: погиб человек, которого везли в больницу

11 сентября 2021, 18:27

Автомобиль скорой возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat.

Детали ДТП со скорой в Житомире / Суспільне

В Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, который вез в медучреждение пациента. В результате столкновения погиб человек, которого транспортировали в больницу.

ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 10:00. Автомобиль скорой возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat, передает "Суспільне" со ссылкой на информацию патрульной полиции.

"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.

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ДТП скорая помощь новости Житомира
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