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ВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта

14 сентября 2020, 15:51

Сеть ВКонтакте способствует проникновению дезинформации, подчеркнул Александр Ткаченко.

ВКонтакте хочет сделать более прозрачным получение данных
Сообщалось о возобновлении работы ВКонтакте в Украине

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал информацию о якобы возобновлении доступа к запрещенной российской соцсети ВКонтакте.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности, которая транслировалась в Facebook.

По словам Ткаченко, он поручил проверить появившуюся информацию о создании соцсетью ВКонтакте приложения, которое позволяет избежать блокирования в Украине

"Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из ВКонтакте или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, что этот план будет все же реализован. Что касается ВКонтакте, я попросил сегодня как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - добавил Ткаченко.

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