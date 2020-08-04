Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ

Самолет ИЛ 96-300 приземлился в аэропорту Симферополя.
Самолет из авиапарка президента России Владимира Путина прибыл в аннексированный Крым.
Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня, пишут Наші гроші.
В сообщении отмечается, что до 2003 года самолет был основным президентским бортом, сейчас используется в качестве резервного.
Отметим, что ранее в Крым приехал нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук.
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Напомним, ранее Путин побывал в Крыму, где принял участие в церемонии закладки новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на захваченном украинском заводее.
Автор: Алексей Тычина