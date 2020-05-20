Социологи выяснили, сколько украинцев одобряют действия Зеленского

Действия Зеленского одобряют 47% украинцев / УНИАН

Киевский международный институт социологии выяснил, действия каких органов власти больше всего поддерживают украинцы. Оказалось, что за время карантина уровень одобрения несколько поубавился.

В частности, оценивая действия органов власти в апреле-мае 2020 года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского. В апреле таких был 51%, в марте - 52%. При этом 37% респондентов не одобряют действия и заявления президента (в апреле - 35%, в марте - 27%).

Уровень поддержки действий Кабинета министров также снизился: одобряют правительство 24% опрошенных (26% в апреле, 25% - в марте); 61% - не одобряют (37% в апреле, 32% - в марте).

Кроме того, 22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25% в апреле, 21% - в марте). При этом 65% не одобряют действия парламента (54% в апреле, 53% - в марте).

Социологи также выяснили, что половина украинцев - 51% - считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 41% - придерживаются мнения, что действия властей были неуспешными.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Как сообщал Главред, по данным последнего исследования, проведенного социологической группой Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).