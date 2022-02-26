Власти призывают риелторов сообщать о съемщиках квартир

Верховная Рада Украины призывает риелторов сообщать о съемщиках квартир, если они мужчины и похожи на россиян.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".

В основном квартиры снимали пользуясь услугами риэлторов.

В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102

Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены", - пишет пресс-служба парламента.

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